Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman başlıyor? Sefirin Kızı 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Corona virüsü nedeniyle ara verilen dizi setleri normalleşme adımlarının atılmasıyla yeniden başlıyor. Sete ara verilen dizilerden biri de başrollerini Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu’n paylaştığı Sefirin Kızı dizisi oldu. Sefirin Kızı dizisinde yeni bölüm hazırlıklarının başladığı konuşuluyor. Peki, Sefirin Kızı ne zaman başlıyor yeni bölüm çekildi mi?

Star TV ekranında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin son bölümde Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlamıştır. Sancar bu sınavı verirken, Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Pazartesi günleri ekrana gelen dizi corona virüsü nedeniyle ara vermişti. Peki, Sefirin Kızı ne zaman başlayacak? Sefirin kızı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

15. bölüm itibariyle ara verilen Sefirin Kızı dizisinin 15 Haziran tarihinde başlayacağı konuşuluyor, ancak dizinin yapım şirketi tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.

Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.