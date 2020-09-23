Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 21. Bölüm ne zaman?

Televizyon ekranlarının sevilen dizi si Sefirin Kızı'nda sular durulmuyor. Geçmişte büyük aşk yaşayan Sancar ve Nare yeni bölümde yüzleşiyor. Menekşe'nin hamile olup olmadığı ise doktor muayenesinden sonra ortaya çıkacak mı? Yoksa Menekşe doktoru mu ikna edecek? Menekşe'nin Sancar'ın odasından çıktığını gören Nare ne yapacak? Sefirin Kızı'nda bu hafta bu sorulara cevap aranacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı dizisi her Pazartesi saat:20.00'de Star tv'de ekranlara geliyor.

SEFİRİN KIZI 20. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Gediz’in Nare’yi konaktan alıp götürdüğünü öğrenen Sancar deliye döner. O ikisini her yerde arar ama bulamaz. Nare ve Gediz nereye gitmişlerdir? Hem bu sorunun cevabı, hem de Nare’nin Gediz’in aşk itirafına verdiği cevap, hiç kimsenin beklemediği bir şeydir.

Menekşe-Akın ittifakı zalim bir planla başlar. Alacakuş yavrusunun ardından uçup gitsin diye Melek’i kullanmaya karar verirler.

Bir çocuğun mutluluğu üzerine yapılan bu plan başarılı mı olacak, yoksa ayaklarına mı dolaşacak? Menekşe kazanacak mı, yoksa büyük bir kayıpla karşı karşıya mı kalacak?

Sancar ve Yahya ise Kahraman’ın oynadığı oyunu ortaya çıkarmak için planlarına devam ederler. Ama Kahraman’ın konakta olan biten her şeyden haberi olmaktadır. Kahraman’ın konaktaki kulağı kim?

SEFİRİN KIZI DİZİSİ KONUSU

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum ’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır. Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz. Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa ’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür. Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

SEFİRİN KIZI OYUNCU KADROSU

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Senaryo: Ayşe Ferda Eryılmaz - Sedef Nehir Erdem

Sancar Efeoğlu - Engin Akyürek

Nare - Neslihan Atagül Doğulu

Gediz - Uraz Kaygılaroğlu

Yahya - Doğukan Polat

Elvan - Hivda Zizan Alp

Refika - Özlem Çakar Yalçınkaya

Akın - Erhan Alpay

Güven - Erdal Küçükkömürcü

Halise - Gonca Cilasun

Menekşe - Tülin Yazkan

Müge - Esra Kızıldoğan

Zehra - Cemre Öktem

Kavruk Ömer - Edip Tepeli

Melek - Beren Gençalp