Sefirin kızı final mi yapacak? Dizinin final tarihi belli mi?

Sefirin kızı dizisi ne zaman final yapacak? Star TV ekranlarında yayınlanan ve Neslihan Atagül’ün hastalığı nedeniyle Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in başrollerinde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinin final tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre dizinin final tarihinin belli oldu.

Sefirin Kızı iddialara göre mayıs ayı içerisinde final yapacak. İddialara yönelik dizisinin yönetiminden final tarihi ile ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı. Sefirin kızı final mi yapacak?

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Star TV’de yayınlanan O3 Medya ve NGM imzalı Sefirin Kızı dizisinin final yapacak.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek’in yer aldığı "Sefirin Kızı" dizisi de bu sezon sonu final yapacak. Muğla'da çekimleri süren Sefirin Kızı dizisi, en başından beri planlandığı gibi 52. bölümde ekrana veda edecek.

En son 47. bölümü yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin 5 hafta sonra yani 10 Mayıs Pazartesi günü ekranlara veda etmesi bekleniyor…

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN KONUSU ve OYUNCULARI

Ege bölgesinde geçen Sefirin Kızı dizisinde, yörenin sözü geçen varlıklı iş insanı Sancar Efeoğlu ile Sefirin Kızı Nare’nin geçmişteki destansı aşklarını ve günümüzde bu yarım kalan aşkın devamında yaşadıklarını konu ediniyor…

Sancar Efeoğlu (Engin Akyürek)Nare Çelebi (Neslihan Atagül)

Tuğba Büyüküstün (Mavi)

Dudu İlayda Ildır)

Akın (Erhan Alpay)

Feride (Zerrin Sümer)

Elvan Efeoğlu (Hivda Zizan Alp)

Güven Çelebi (Erdal Küçükkömürcü)

Gediz Işıklı (Uraz Kaygılaroğlu)

Kahraman Boz (Bülent Şakrak)

Halise Efeoğlu (Gonca Cilasun)

Melek (Beren Gençalp)

Kavruk Ömer (Edip Tepeli)

Müge (Esra Kızıldoğan)

Menekşe (Tülin Yazkan)

Sahra (Deniz Işın)

Refika Işıklı (Özlem Çakar Yalçınkaya)

Zehra Efeoğlu (Cemre Öktem)

Yahya Efeoğlu (Doğukan Polat)