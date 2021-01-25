Sefirin kızı bugün, bu akşam var mı? Bu akşam Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?

Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül’ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılmasının ardından dizi hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor. Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Tuba Büyüküstün’ün diziye transfer edilmesinin ardından merak doruktayken, Star TV yayın akışında Sefirin Kızı’nın 36. tekrar bölümü ile ekranlara geleceği görüldü. Peki, bu akşam Sefirin Kızı dizisi var mı? Bugün Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm ile bekleniyor. Star TV yayın akışında dizinin 36. son bölümünün görülmesi üzerine Sefirin Kızı bugün, bu akşam var mı sorularının sorulmasına neden oldu. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle Neslihan Atagül diziden ayrılması ve yerine Tuba Büyüküstün’ün gelmesi dizinin yeni bölümünün daha çok merak edilmesine neden oldu. Dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlarda yer alacak. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ocak 2021 Star Tv yayın akışı programı!

Bu akşam sefirin kızı yeni bölüm var mı?

Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak öte yandan Sefirin Kızı 37. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.

Yeni bölüm özeti

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.

Star TV yayın akışı

Yerli Dizi / Tekrar

GENİŞ AİLE

06:00

Güncel

MESUT YAR İLE BUGÜN

07:00

Eğlence

DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH

09:45

Güncel

GERÇEĞİN PEŞİNDE

13:15

Yerli Dizi / Tekrar

SÖZ

16:30

Ana Haber

STAR HABER

18:30

Akşam Kuşağı

Yerli Dizi

SEFİRİN KIZI

20:00

Yerli Dizi / Tekrar

AKREP

00:15

Yabancı Sinema

ŞAH MAT

03:00

Yabancı Sinema

ŞAH MAT

04:30