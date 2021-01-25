Sefirin kızı bugün, bu akşam var mı? Bu akşam Sefirin Kızı yeni bölüm var mı?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölüm ile bekleniyor. Star TV yayın akışında dizinin 36. son bölümünün görülmesi üzerine Sefirin Kızı bugün, bu akşam var mı sorularının sorulmasına neden oldu. Geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı nedeniyle Neslihan Atagül diziden ayrılması ve yerine Tuba Büyüküstün’ün gelmesi dizinin yeni bölümünün daha çok merak edilmesine neden oldu. Dizinin bu akşam tekrar bölümü ekranlarda yer alacak. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? İşte 25 Ocak 2021 Star Tv yayın akışı programı!
Bu akşam sefirin kızı yeni bölüm var mı?
Sefirin Kızı 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ancak öte yandan Sefirin Kızı 37. yeni bölümüyle 1 Şubat Pazartesi günü ekrana gelmesi bekleniyor.
Yeni bölüm özeti
Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.
Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.
Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.
Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.
Star TV yayın akışı
Yerli Dizi / Tekrar
GENİŞ AİLE
06:00
Güncel
MESUT YAR İLE BUGÜN
07:00
Eğlence
DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH
09:45
Güncel
GERÇEĞİN PEŞİNDE
13:15
Yerli Dizi / Tekrar
SÖZ
16:30
Ana Haber
STAR HABER
18:30
Akşam Kuşağı
Yerli Dizi
SEFİRİN KIZI
20:00
Yerli Dizi / Tekrar
AKREP
00:15
Yabancı Sinema
ŞAH MAT
03:00
Yabancı Sinema
ŞAH MAT
04:30