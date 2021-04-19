Sefirin Kızı bitti mi, yayından kaldırıldı mı? Sefirin Kızı bugün yok mu, bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı'nı bu akşam ekranlarda göremeyenler arama motorlarına yöneldi. Star TV'de ekrana gelen Sefirin Kızı'nın bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar

Seferi Kızı bitti mi, bu akşam neden yok? STAR TV'de yayınlanan Sefirin Kızı dizisinin bu akşam yayınlanmaması üzerine dizi hakkındaki araştırmalar arttı. Sefirin Kızı 49. bölümde; Mavi ve Melek için Mavi’nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise’nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur. Peki, Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman?

SEFİRİN KIZI BİTTİ Mİ, BUGÜN VAR MI?



Her pazartesi ekrana gelen Sefirin Kızı dizisi artık salı günü yayınlanacak.



SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?



Sefirin Kızı dizisinin yeni bölümü salı günü yayınlanacak. Sefirin Kızı 49. bölümde; Mavi ve Melek için Mavi’nin çabaları sayesinde konağın kapıları tekrar açılır. Ancak Halise’nin nasır tutan kalbinin kapılarının açılmaya hiç niyeti yoktur.

Sedat ve Güven, Halise’nin üzerinde kurdukları baskının dozunu artırırken konakta da Gülsiye, tanık oldukları karşısında Halise ile ilgili korkunç bir şüpheye sürüklenir.

Halise ise vicdanıyla evladını kaybetme ihtimali arasında kalır.

Elvan öğrendiklerini sindirmeye çalışırken arka arkaya tüm hayatını değiştirecek kararlar vermek zorunda kalır.

Aklı ve kalbi arasında gelgitler yaşarken Bora ve Yahya’nın hamleleriyle iyice köşeye sıkışacaktır.

Sancar kalbindeki kuşkulardan arınıp tüm ailesine sahip çıkmaya çalışırken yine Mavi’nin tek başına alacağı bir kararla sınanacaktır.

Üstelik bu karar yalnızca ikisini değil Sancar’ın sevdiği başka hayatları da etkilemektedir.