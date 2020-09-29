Sefirin Kızı 22. yeni bölüm fragmanı (ön izleme) yayınlandı mı? Sefirin Kızı 28 Eylül bölüm özeti, neler oldu?

Sefirin Kızı dizisi dün Star TV ekranlarında 21 bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sefirin Kızı'nda dün akşam yayınlanan bölümde velayet savaşı sürerken, artan kıskançlıklara da izleyiciler tanık oldu. Sancar ve Nare kendilerinden beklenmeyen şeyler yaptı. Peki, Sefirin Kızı 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 28 Eylül pazartesi akşamı Star TV ekranlarına geldi. Sefirin Kızı'nda dün yayınlanan bölümde Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır. Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gider. Dudu ile karşılaşır. Peki, Sefirin Kızı 22. Bölümde nelere sahne olacak? 22. bölüm yeni fragman yayımlandı mı?

SEFİRİN KIZI 28 EYLÜL 21. SON BÖLÜM ÖZETİ: NELER OLDU?

Efeoğlu ve Işıklı ailelerinin yüzyıllık dostluğunun kendisi yüzünden bitmesine dayanamayan Nare, Gediz’in dağıttığı kartlara karşı çıkar ve bir kumarbaz kızı olarak kendi kartlarını dağıtmaya karar verir. Bu plan, Sancar’la paylaştığı tüm hisseleri, hatta konağı bile geri almaya karar veren Gediz’in yoluna taş koyar. Sancar’a ise hiç kimsenin beklemediği sürpriz bir karar aldırır.

Menekşe, öğrendikleri an konaktan atılacağını bildiği için düşük yaptığını Sancar’dan ve konak halkından saklamaya çalışır. Ama bu nerdeyse imkansızdır. Menekşe’nin yeni bir plana ihtiyacı vardır.

Elvan, Nare’den Yahya’nın suçsuz olduğunu öğrenir ve Nare’nin evinde kalan Yahya’dan özür dilemeye gider. Ama aynı saatlerde Yahya’nın bir konuğu vardır; Dudu!

Sancar, Kahraman’a ve Akın’a adım adım yaklaşırken, bir yandan velayet davasında Melek’in velayetini kazanmak için oynayacağı oyunu kurar. Kahraman ise, konaktan gizlice aldığı bilgilerle Yahya ile Sancar’ın gerçekten düşman olup olmadığını anlamaya çalışır.

Tüm bunlar olurken, iki sevdalı arasındaki tansiyon her geçen gün artar. Bir yandan velayet savaşı, bir yandan günden güne artan kıskançlıkları, hem Sancar’a hem Nare’ye kendilerinden hiç ama hiç beklemedikleri şeyler yaptıracaktır!

SEFİRİN KIZI 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmişti

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