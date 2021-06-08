08 Haziran 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.448 0.03 EURO 10,4760 -0.28
USD 8,6010 -0.14 ALTIN 523,340 -0.49
CANLI BORSA
TÜMÜ

Seferberlik saat 14.00'te başlıyor! Çağrı yapıldı

08 Haziran 2021 Salı - 10:43 | Son Güncelleme : 08 06 2021 - 12:00

Türkiye'nin en büyük deniz temizleme seferberliğini başlattıklarını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Saat:14:00'te Caddebostan sahilinde buluşalım" çağrısında bulundu.


Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER

türkiye seferberlik caddebostan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.