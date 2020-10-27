Sefaköy D-100'de otobüste yangın

İstanbul Sefaköy D-100 Karayolu'nda içinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüsün motor bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Motor kısmındaki yangın otobüs şoförü ve çevredeki sürücülerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Küçükçekmece Sefaköy yanyolda yolcusu olmayan İETT otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Yangını gören diğer sürücüler el birliği ile itfaiye gelmeden yangını söndürdü.

Yangın saat 10.15 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy D100 yanyol Topkapı istikametinde seyir halindeki İETT otobüsünde çıktı. Bakıma götürülen ve içinde yolcu olmayan 34 TP 7841 plakalı İETT otobüsü Sefaköy mevkii D100 yanyolda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Otobüsten çıkan dumanları fark eden şoför otobüsü yol kenarında durdurdu. Otobüsün yandığını gören bazı otobüs ve otomobil sürücüleri de araçlarında bulunan yangın tüpleriyle yangına müdahale ederek yardımcı olmaya çalıştı. Yoldan geçen araçlardan da yangın tüpü desteği istendi.

Motor kısmında başlayan yangın diğer sürücülerin de yardımı ile söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi de otobüste kontrollerde bulundu. Otobüs yangını nedeniyle yanyolda bir süre trafik yoğunluğu meydana geldi. Olay yerine çağrılan çekici ile yanan otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.