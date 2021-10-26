Sedef Avcı’nın tatlı tesadüfü!

Keyif dolu bir akşam geçiren ünlü oyuncu Sedef Avcı , mekan önünde sergilenen 'Can' plakalı antika aracı fark etmesiyle önünde bol bol fotoğraf çektirdi. Avcı, "Çok güzel bir tesadüf oldu benim için. Arabanın güzelliği ayrı ama oğlumun adını taşıyor olması özel kılan şey oldu benim için" dedi.

Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti Muğla 'da köy hayatı yaşamaya başladı. 16 yıldır evli olan çift, mütevazı yaşam tarzlarıyla da dikkat çekiyor.Geçtiğimiz günlerde Nişantaşı City's çıkışı objektiflere takılan Sedef Avcı, şaşırtan bir itirafta bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avcı, Muğla'da köy hayatı yaşama başladığını söyledi.

Aylar sonra İstanbul'da olduğu için zorluk çektiğini söyleyen ve oğulları Can'ın eğitim İstanbul'a dönüş yapmak zorunda kaldığını dile getiren oyuncu, "Doğanın içinde güzel bir yaz tatili geçirdik. Muğla'da bir köyden ev aldık. Sakin köy hayatımız var. Hiç zorluk çekmedik” dedi.

"Şu anda tavuk veya koyun gibi hayvanlarım yok ama ileriki zamanlarda olabilir” diyen oyuncu, “Kendimize yetecek kadar ufak bir tarım da düşünüyoruz. İstanbul yaşantısı tam bir kaos içinde. Oradaki yaşam daha rahat ve sakin" diye konuştu.

Mesut Yılmaz/Milliyet