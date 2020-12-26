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Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı evliliklerindeki sorunu çözdü

Magazin dünyasının örnek çifti Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, evliliklerinde birkaç aydır devam eden krizi atlattı. 15 yıllık evli çift, aile büyüklerinin araya girmesiyle birkaç gün önce mutlu günlerine döndü.

Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı evliliklerindeki sorunu çözdü On beş yıldır devam eden mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çifti olan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, birkaç aydır kriz yaşıyordu.
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