Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyon! Start verildi

İstanbul merkezli 2 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu iddia edilen organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, suç örgütü elebaşı Peker'in talimatları doğrultusunda zorla el konulan menkul ve gayrimenkulleri üzerine aldığı tespit edilen Abdullah S'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli yakalandı

İstanbul merkez olmak üzere 7 ilde geçtiğimiz 9 Nisan günü Sedat Peker suç örgütüne yönelik olarak İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı olan 63 şüpheliden 54’ü yakalanıp gözaltına alınmıştı

Dosya kapsamında firari olarak aranan 9 isimden 3'ünün saklandığı adresleri belirleyen ekipler, dün akşam saatlerinde Çanakkale ve İstanbul’da düzenlediği baskınlarla aralarında Abdullah S. isimli çete mensubunun da bulunduğu 3 aranan ismi yakalayıp gözaltına aldı. İstanbul Organize Şube Müdürlüğüne götürülerek kovuşturma kapsamında sorguya alınan 3 isimden Abdullah S.’nin emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, örgütün finans işlerine baktığı ve örgütün sahibi olduğu bir çok arsa ve gayrimenkulün alım satımını gerçekleştiren isim olduğu öğrenildi. Polisin soruşturma kapsamında firari olarak gözüken diğer 6 örgüt mensubuna yönelik yakalama çalışmaları devam ediyor.

SÜREÇ

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 9 Nisan'da İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 63 kişiden 56'sı yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanırken 7'si adli kontrol şartıyla, 37'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden birinin bu süreçte vefat ettiği öğrenildi. Firari durumdaki 6 kişiden 3'ü dün gözaltına alınırken, yurt dışında olduğu tespit edilen elebaşı Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin ise yakalanmasına çalışılıyor. (Milliyet)