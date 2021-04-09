09 Nisan 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7210 0.04
USD 8,1530 0.25 ALTIN 458,590 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 5 ilde çok sayıda gözaltı var...

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 7:18 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 7:18

İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in de aralarında bulunduğu 63 kişiye yönelik "organize suç örgütü" operasyonu başlatıldı.


İstanbul merkezli 5 ilde, Sedat Peker'in elebaşı olduğu belirtilen  organize suç örgütüne yönelik operasyon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,  kent genelinde faaliyet gösteren ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak",  "nitelikli yağma", "gasp", "rüşvet", "yaralama", "tehdit" ile "kişiyi  hürriyetinden yoksun kılma" gibi birçok suça karıştığı belirlenen şüphelilerin  yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
 
 Söz konusu soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve  Sedat Peker'in de elebaşı olduğu belirtilen 63 kişinin yakalanmasına yönelik  İstanbul merkezli 5 ilde 121 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. İnsansız hava araçlarıyla keşif yapılan ve özel harekat ekiplerinin de  destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerde  aramaların devam ettiği belirtildi.  Ayrıca, Sedat Peker'in yurt dışında bulunduğu ifade edildi.
 
  

ETİKETLER

Sedat Peker operasyon suç örgütü
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.