16 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 -0.16 EURO 10,7850 1.05
USD 9,2570 0.87 ALTIN 526,430 -0.72
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sedat Peker ile ilgili flaş karar! 92 şüpheli...

AA |  16 Ekim 2021 Cumartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 16 10 2021 - 9:18

Sedat Peker'in elebaşı olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Peker'in de aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 92 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve  Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç  örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.
 
Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 30 kişi mağdur,  Çekmeköy'de 31 Ağustos 2017'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Cahit Çetin ise  maktul olarak yer aldı. İddianamede, 26'sı tutuklu 92 şüpheliden Sedat Peker'in  örgüt lideri, 9 şüphelinin örgüt yöneticisi, 82 şüphelinin bir kısmının örgüt  üyesi, bir kısmının da örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen  kişiler olduğu belirtildi.
 
İddianamede, suç örgütü lideri Sedat Peker'in Çekmeköy'de 31 Ağustos  2017'de Cahit Çetin'in silahlı saldırı sonucu ölümüne ilişkin "tasarlayarak  kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle  cezalandırılması istendi.
 
Sedat Peker'in ayrıca 19 ayrı eylemde birçok müştekiye karşı "var olan  suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme"  suçundan 250 yıldan 360 yıla kadar, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve  yönetme" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, 3 mağdura yönelik "tefecilik" suçundan  6 yıldan 18 yıla, 2 kişiye karşı silahla kasten yaralama" suçundan da 1 yıl 8  aydan 4 yıl 2 aya kadar olmak üzere toplamda 262 yıl 8 aydan, 392 yıl 4 aya kadar  hapisle cezalandırılması talep edildi.
 
İddianamede, örgüt yöneticisi olan 9 şüphelinin "suç işlemek amacıyla  silahlı örgüt kurma ve yönetme" suçundan 5'er yıldan 10'ar yıla kadar, örgüt  üyesi 46 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan silahlı örgüte üye olma"  suçundan 2 yıl 6 aydan, 6'şar yıla kadar hapsi istenen iddianamede, 22 şüphelinin  de "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç  işleme" suçundan ikişer yıldan, dörder yıla kadar hapisle cezalandırılması  istendi. Diğer şüphelilerinden de çeşitli suçlardan cezalandırılması talep  edildi.
 
 Öte yandan iddianamede, örgüt yöneticisi, üyesi ve örgüt adına suç  işleyen şüphelilerin, ayrıca "kasten öldürmeye azmettirme", "var olan suç örgütün  korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve  "silahla kasten yaralama" suçlarından da değişik oranlarda hapisle  cezalandırılmaları öngörüldü.
 
"Baba, abi, reis ağa" gibi unvanlarla suç örgütü yapılanması  içerisine girdiler
 
 Hazırlanan iddianamede, ülkenin siyasi ve ekonomik yapısının değişimi  ile paralel bir seyir izleyerek ekonomik sıkıntıların arttığı dönemlerde taşrada  "eşkıya", şehirde ise "kabadayı" olarak bilinen bir kısım şahısların devlet  kontrolünün zor olduğu alanlarda kendi çıkarlarına uygun bir şekilde kimi zaman  kaba kuvvet, kimi zaman da silahlı baskı ve korku yaratarak çıkar elde etmeye  başladıkları anlatıldı.
 
Bu şekilde elde edilen maddi çıkarların bir kısmını göstermelik  yardımlar yaparak halkın gözünde sempati kazanmaya çalıştıkları aktarılan  iddianamede, bu kapsamda 1970 ve 1980'li yıllarda meydana gelen siyasi  değişikliklerden kaynaklı eşkıya ve kabadayı olarak isim yapan şahısların  etraflarındaki adamlarının artmasıyla toplum içerisinde ciddi korkuların oluşmaya  başladığı bilgisi verildi.
 
İddianamede, bu korkuların giderek bu şahıslara toplum nezdinde  saygıya dönüştüğü vurgulanarak, toplum içerisinde bu şahısların "baba, abi, reis  ağa" gibi unvanlar alarak hemşehrilik ve akrabalık ilişkilerinden kaynaklı  etrafına topladığı adamlar ile birlikte kamuoyunda mafya olarak bilinen çıkar  amaçlı suç örgütü yapılanması içerisine girdikleri anlatıldı.
 
Bu şahısların suç örgütü haline gelmesinden sonra devletin ve kanun  koyucunun yerine kendilerini koyarak hem ceza kesen ve hem de adalet dağıtan bir  görünüme kavuşup, bu sayede maddi menfaatlerini arttırma çabası içerisinde  oldukları kaydedilen iddianamede, legal veya illegal iş sahibi olan bir kısım  işletme sahiplerini koruma adı altında haraca bağlayarak maddi menfaat temin  ettikleri, çek-senet tahsilatı yaptıkları ve bu şekilde toplumda korkutucu güç  olarak maddi menfaat elde etmeye çalıştıkları bilgisi verildi.
 
Sedat Peker bugüne nasıl geldi?
 
İddianamede, Sedat Peker'in 1990'lı yıllarda mafya oluşumu içerisinde  yer aldığı, bu oluşum içerisinde beraberindeki şahıslar ile birlikte işlediği bir  kısım suçlardan dolayı 1997 ve 1998 yıllarında hakkında soruşturma başlatıldığı,  ülke çapında aranması bulunan Sedat Peker'in Romanya'ya kaçtığı, 7 ay sonra  teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildiği  ve Bayrampaşa cezaevine konulduğu hatırlatıldı.
 
Peker'in bu dönemde hakkında çıkan haberler ile adından çok fazla söz  ettirdiği kaydedilen iddianamede, cezaevindeki lüks yaşamının gazetelere manşet  olduğu, hakkında açılan davanın sonuçlanması neticesinde yanındaki 12 adamı ile  birlikte "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve değişik suçlardan yargılaması  tamamlanarak cezaevinde geçirdiği sürelerde dikkate alınarak 24 Mayıs 1999'da  tahliye edildiği aktarıldı.
 
İddianamede, Sedat Peker'in cezaevinden çıkınca suç örgütündeki kişi  sayısını arttırmaya çalıştığı, 2002 yılında vermiş olduğu davet ve karıştığı  olaylar, 2001 yılında 14 yaşındaki bir çocuğu istismar eden pilavcıya kendi  usulünce ceza vermesi şeklinde yaptığı olaylar nedeniyle medyada sık sık yer  almaya başladığı ve bu şekilde kendisini halk nezdinde daha fazla tanıttığı,  ayrıca siyasi düşünceleri ve yaptığı konuşmaları ile bir kısım vatandaşlar  üzerinde sempati oluşturduğu kaydedildi.
 
Peker'in, cezaevinden çıktıktan bir kaç yıl sonra "www.öztürkler.com"  isimli web sitesini kurarak dünyadaki Türkleri bir araya getirme projesini hayata  geçirdiği ve bu projenin açılışına değişik mesleklerden ün yapmış kişileri davet  ederek kendisini ve yapılanmasının daha çok tanınmasını sağladığı aktarılan  iddianamede, Peker'in ayrıca lüks yaşamı, etrafındaki koruma sayısının fazlalığı  ile kendisini her zaman gündemde tutmaya ve çevresindeki insanların sempatisini  kazanmaya çalıştığı ifade edildi.
 
Villası silahlarla donatılmış
 
İddianamede, Sedat Peker suç örgütünün bu şekilde kurularak ülkede  büyümeye başladığı, "silahlı tehdit", "adam kaçırma" ve "örgüt kapsamında  korku-baskı oluşturarak kişi veya firmaların mal varlığına çökmek suretiyle  yağma" ve benzeri eylemler neticesinde büyük meblağlarda maddi çıkar elde ettiği  vurguladı.
 
Sedat Peker suç örgütünün, medyayı da sık ve etkili kullanarak örgütün  korkutucu gücünü kullanıp bir kısım insanları tehdit ederek hem etkinliğini  arttırmaya çalıştığı ve hem de genç kesime yönelik sempati kazanma çabaları  içerisinde olduğu ifade edilen iddianamede, bu örgütün eylemlerinin bizzat örgüt  lideri olan Sedat Peker tarafından yapılmadığı, kendisinin özellikle bu konuda  hassasiyet göstererek eylemleri hiyerarşik yapıda yer alan örgüt üyelerine  yaptırarak kendisinin hukuksal bir problem yaşamasından sürekli kaçındığı  anlatıldı.
 
İddianamede, ancak Peker'in yapılacak eylemleri bizzat kendisi  belirleyerek talimat vermek ve azmettirmek suretiyle gerçekleştirdiği, bazı  mağdurları İstanbul Beykoz'da bulunan ve ailesi ilebirlikte yaşadığı  villasına getirterek burada bu kişiler üzerinde korku ve baskı uygulayarak  amacına ulaşmaya çalıştığı bildirildi.
 
Örgüt lideri olan Sedat Peker'in ikamet ettiği söz konusu villanın  çeşitli silahlar ile donatılmış çok sayıda korumalar ile korunduğu açıklanan  iddianamede, villanın bulunduğu tüm sokak giriş ve çıkışlarının kameralar,  güvenlik görevlileri ve uzaktan kumandalı bariyerler ile kontrol edildiği, bu  şekilde güvenlik tedbirleri alınan villanın örgütün görüşmeler, toplantılar ve  örgüt faaliyetleri için kullanıldığı kaydedildi.
 
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu Ağır Ceza  Mahkemesine gönderildi.

ETİKETLER

sedat peker şüpheli karar
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.