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Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı

27 Mayıs 2021 Perşembe - 14:45 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 14:54

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Hakkında "organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama emri, Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle: "Sedat Peker hakkında, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında başsavcılığımızın talebi doğrultusunda Ankara 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla yakalama emri düzenlendi."

 

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