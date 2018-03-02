03 Mart 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 10°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.859 -0.66 EURO 4,7020 0.59
USD 3,8100 0.04 ALTIN 161,780 0.47
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sedat Peker'e 5 yıla kadar hapis istemiyle dava

02 Mart 2018 Cuma - 17:37 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 17:37

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle düzenlenen programda yaptığı bir konuşmada "suç işlemeye tahrik" suçunu işlediği iddiasıyla yargılanacak.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Peker'in  16 Temmuz 2017'de, Üsküdar'daki Çengelköy Mezarlığında düzenlenen şehitleri anma  programına katılan kişilere hitaben bir konuşma yaptığı belirtildi.
 
Peker'in konuşmasında suç işlemeye tahrik suçunu işlediği iddiasıyla  çeşitli suç duyuruları yapıldığı ifade edilen iddianamede, bu kapsamda konuya  ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
 
İddianamede, Peker'in soruşturma kapsamında alınan ifadesinde, bir  kısım medyada cezaevlerinin basılıp FETÖ terör örgütü üyelerinin kurtarılacağı  şeklinde paylaşımlar yapıldığını, kendisinin de bu paylaşımları hatırlatarak  devlete karşı bir kalkışma başlatıldığı durumda buna karşı tepki göstereceğini  ifade ettiğini, devletin yıkılmasına yönelik faaliyetler karşısında vatandaşların  ne yapacağına dair bir öngörüde bulunduğunu ve atılı suçlamayı kabul etmediği  söylediği aktarıldı.
 
Sedat Peker'in bu konuşmayı şehitleri anma programı dahilinde ve  alenen yaptığı dile getirilen iddianamede, konuşmanın bütünü göz önüne  alındığında belirsiz sayıda kişiyi adam öldürme suçunun işlenmesi hususunda  alenen tahrik ettiği, yapılan konuşmanın da ifade özgürlüğü kapsamının  sınırlarının dışında kaldığı kaydedildi.
 
İddianamede, bu kapsamda Peker'in, "suç işlemeye tahrik" suçunu  işlediği savunularak, 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.  İddianame, gönderildiği Anadolu 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.
 
Sanık Sedat Peker'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
 
 
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.