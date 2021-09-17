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Sedanur Şen'in oteldeki son görüntüleri ortaya çıktı!

Ali Çağlar TINBEK-İSTANBUL (DHA) |  17 Eylül 2021 Cuma - 16:46 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 16:57

İstanbul Maltepe'de otel odasında hayatını kaybeden 24 yaşındaki Sedanur Şen'in otel koridorunda görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Sedanur erkek arkadaşıyla koridorda bir süre dolaştıktan sonra odaya giriyor. Görüntülerin sonunda ise genç kızın cesedi, görevliler tarafından odadan çıkarılıyor.


Maltepe'de geçen perşembe 30 Ağustos Caddesi'ndeki otelin 15'inci katında 24 yaşındaki Sedanur Şen hayatını kaybetti. Sedanur Şen'in ölmeden önce kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
 
Otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Sedanur ile Serdar Yazıcı'nın koridorda bir süre dolaşmaları yer alıyor.
 
Görüntülerin devamında ise görevliler, genç kızın ceset torbasına konulan cansız bedenini otel odasından çıkarıyor. 
 
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İstanbul Maltepe otel odası Sedanur Şen Sedanur Şen ölümü
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