Seda Sayan yaptırdı, Sefa Doğanay ti'ye aldı!

Komedyen Sefa Doğanay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren şarkıcı Seda Sayan'ı ti'ye aldı. Doğanay'ın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü.

Şarkıcı Seda Sayan , yaşlanmayı önlemek için yüzüne bir estetik daha yaptırdı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdiren Sayan, o anları takipçileriyle paylaştı.

Sefa Doğanay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sayan'ı ti'ye aldı. Sayan'ın pozunun aynısını veren Doğanay, o kareyi "I·p askı yaptırdım bacım" notuyla yayınladı.

Sefa Doğanay'ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı. Doğanay'ın paylaşımına yorum yapan Seda Sayan ise, kahkaha emojileri koyarak "Çok güzel olmuş" yazdı.