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Seda Sayan tecavüz iddiasında bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı... Mehmet Ali Erbil-Tuğba Coşkun ayrılığı...
Magazin gündemine bomba gibi düşen 'geçmişi kirli' polemiği ve tecavüz suçlamasının ardından iki eski dost Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan barıştı. Peki günlerce konuşulan olayın aslı neydi? Ünlü şovmen ile eski eşi Tuğba Çoşkun'u ayrılığa götüren süreç hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.