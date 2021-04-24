Seda Sayan'ın yüzündeki değişiklik dikkat çekmişti! Ortaya çıktı, sebebi...

Ünü sanatçı Seda Sayan 'ın dudak ve burun bölgesindeki değişiklik dikkat çekti. Gelen geçmiş olsun mesajlarının ardından ünlü şarkıcının estetik yaptırdığı ortaya çıktı.

Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan burun ile dudak arasındaki mesafeyi kısalttırmak için bıçak altına yattı.

Seda Sayan yüzündeki değişiklik için şunları söyledi: “Dudak liftingi yaptırdım. Şu an böyle ama her gün çekimim olduğu ve zaten yaptırdığım işlemleri saklamadığım için çekimlerimi bir hafta burnumun altındaki, bant ile yaptım. Ekrandan görüntü alındığında acayip çirkin görüntüler ortaya çıkıyor o görüntüleri kullanıp son hali bu diye verdiniz. Son halimi izleyin diye paylaştım bu görüntüyü... Beni merak etmeyin iyiyim'