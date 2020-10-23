Seda Sayan'ın sunacağı Çılgın Sayısal Loto çekilişi TV8'de

Sisal Şans’ın son çekilişini 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto , 73 milyon 42 bin 626 TL devretmişti. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri; Pazartesi ve Çarşamba 21.30’da, Cumartesi ise 21.45’te düzenleniyor. Yaygın erişim ağı ve şans oyun ları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere faaliyetlerine devam eden Sisal Şans kazandırmaya devam edecek.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanmaktadır.

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.