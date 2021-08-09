Gazetevatan.com » Magazin » Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in motosikleti çalındı! İşte o anlar...
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in motosikleti çalındı! İşte o anlar...
Şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in, Beyoğlu'nda anahtarını üzerinde bıraktığı motosikletinin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olaydan bir gün sonra çalınan motosiklet kaza yapılmış halde Kasımpaşa'da bulundu.
Cihangir'de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi. Engin, motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak, içeriye girdi. Anahtarı fark eden bir kişi motosikletin yanına geldi.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli, önce motosikletin sepetini açarak, içerisine baktı. Ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek, uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Cihangir'de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi. Engin, motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak, içeriye girdi. Anahtarı fark eden bir kişi motosikletin yanına geldi.
O ANLAR KAMERADA
Şüpheli, önce motosikletin sepetini açarak, içerisine baktı. Ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek, uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.