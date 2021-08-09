Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in motosikleti çalındı! İşte o anlar...

O ANLAR KAMERADA

Cihangir'de geçtiğimiz hafta salı günü öğle saatlerinde Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, motosikletiyle sahibi olduğu restorana geldi. Engin, motosikletinin üstünde anahtarını bırakarak, içeriye girdi. Anahtarı fark eden bir kişi motosikletin yanına geldi.Şüpheli, önce motosikletin sepetini açarak, içerisine baktı. Ardından da kız arkadaşıyla birlikte motosiklete binerek, uzaklaştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.