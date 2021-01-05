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Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!

05 Ocak 2021 Salı - 17:08 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:08

Gelinim Mutfakta 612. Bölümde Seda Sayan, gelinlere sorduğu soruya kendi de yanıt verdi ve olayı hayal edince de büyük öfkelendi!


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Gelinim Mutfakta Seda Sayan Seda Sayan öfkelendi
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