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Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!
05 Ocak 2021 Salı - 17:08 | Son Güncelleme : 05 01 2021 - 17:08
Gelinim Mutfakta 612. Bölümde Seda Sayan, gelinlere sorduğu soruya kendi de yanıt verdi ve olayı hayal edince de büyük öfkelendi!
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