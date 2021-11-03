Seda Sayan iddialara açıklık getirdi!

International City Awards-Uluslararası Şehir ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. Ata Çağlayan organizasyonuyla Maslak Hilton’da gerçekleşen ödül törenine, Çağlayan ile aşk yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelen Seda Sayan da katıldı.

Törende muhabirlerin karşısına çıkan ikili, haberlere açıklık getirdi.

OĞULCAN İLE İLGİLİ KONUŞAMIYORUM

Seda Sayan, ”Ata ile aşk yok, iş var, çok iş var. Ata’nın benimle ilgili yapmak istediği inanılmaz güzel fikirleri var. Ben de ‘varım’ dedim, tokalaştık. Bundan sonra birçok projede yer alacağız inşallah” dedi.

Ünlü şarkıcı, oğlu Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkıyla ilgili sorulara ise “Konuşma yasağım var, konuşamıyorum. Benimle ilgili sorun” diye yanıt verdi.