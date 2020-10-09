Seda Sayan'dan erkek takipçisine küfürlü cevap

"SEDA SAYAN ALLAH'TAN KORKMAZ"

Her zaman yaptırdığı estetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Seda Sayan dobra olduğunu vurgulayarak "Kimseden gizlim saklım yok, Yaptırdığım operasyonlardan pişman değilim" ifadelerini kullandı. Konunun kısa sürede sosyal medyada gündem olmasının ardından bir erkek sosyal medya kullanıcısı "Tüküreyim dobralığına Muazzez Ersoy gerçek bir sanatçı, doğal bir kadın. Allah korkusu var. Seda Sayan Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz. Edepsiz" yorumunu yaptı.