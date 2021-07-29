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Seda Sayan'dan duygusal paylaşım!

29 Temmuz 2021 Perşembe - 14:27 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 14:44

Seda Sayan, motosiklet ile seyir halindeyken bir aracın çarpması sonucu kaza geçiren, hasta yatağındaki eniştesi ile ablasının 15. evlilik yıl dönümlerini kutladı...


Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Ören Mahallesi'nde yaşayan şarkıcı Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız 10 Şubat'ta motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.
 
Hala hastanede tedavi gören Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız ile eşi evliliklerinden 15 yılı geride bıraktı.
 
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Seda Sayan, ablası ile eniştesinin 15. evlilik yıl dönümlerinde hastane odasında yaptıkları özel kutlamayı yayınladı.

Seda Sayan'ın eniştesi Coşkun Yıldız'ın hasta yatağında eşinin elini öpme çabası izleyenleri hüzünlendirdi...

 

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Seda Sayan Coşkun Yıldız evlilik yıldönümü
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