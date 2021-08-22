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Seda Sayan'dan dikkat çeken 'evlilik' açıklaması!
Geçirdiği estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan suskunluğunu bozdu. Cumartesi Sürprizi'nde itiraflarda bulunan ünlü şarkıcı ve sunucu özel hayatıyla ilgili merak edilenlerini anlattı.
Ünlü şarkıcı Seda Sayan, uzun süren suskunluğunu Show TV'de yayınlanan 'Pazar Sürprizi' için bozdu. Ömür Sabuncuoğlu'nun sorularını yanıtlayan Sayan, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.