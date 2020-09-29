ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Seda Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi

Seda Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi

Seda Sayan bir kez daha yüzünü gerdirdi Seda Sayan, yüzüne bir estetik daha yaptırdı. Yaptırdığı operasyonları gizlemeyen Sayan, operasyon sonrası kendini videoya çekti.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.