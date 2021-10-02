Seda Sayan, Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor? Açıkladı...

UçanKuş TV’nin haberine göre; Seda Sayan, bir süredir Ata Çağlayan ile birlikte... 58 yaşındaki şarkıcı ile Ata Çağlayan arasında 15 yaş fark var.
SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA
Hakkında çıkan aşk iddiasına nasıl bir cevap vereceği merak konusu olan Sayan sessizliğini bozdu. Snob Magazin'e konuşan sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtirken, sadece organizatörün bir konserinde sahne alacağını söyledi.
43 yaşındaki Ata Çağlayan, daha önce Banu Noyan ile evlenmişti. Ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.