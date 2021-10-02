02 Ekim 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.35 EURO 10,3190 0.11
USD 8,8540 -0.38 ALTIN 501,020 -0.14
CANLI BORSA
TÜMÜ

Seda Sayan, Ata Çağlayan'la aşk mı yaşıyor? Açıkladı...

02 Ekim 2021 Cumartesi - 11:34 | Son Güncelleme : 02 10 2021 - 11:34

Şu sıralar 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' isimli programla ekrana gelen Seda Sayan’ın, kendisinden 15 yaş küçük organizatör Ata Çağlayan ile aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü şarkıcıdan konuyla ilgili açıklama geldi.


UçanKuş TV’nin haberine göre; Seda Sayan, bir süredir Ata Çağlayan ile birlikte... 58 yaşındaki şarkıcı ile Ata Çağlayan arasında 15 yaş fark var.
 
SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA
 
Hakkında çıkan aşk iddiasına nasıl bir cevap vereceği merak konusu olan Sayan sessizliğini bozdu. Snob Magazin'e konuşan sanatçı, Çağlayan'la aşk yaşamadığını belirtirken, sadece organizatörün bir konserinde sahne alacağını söyledi.
 
 
43 yaşındaki Ata Çağlayan, daha önce Banu Noyan ile evlenmişti. Ancak çiftin evliliği yedi ay sürmüştü.
 

ETİKETLER

Seda Sayan Ata Çağlayan aşk
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.