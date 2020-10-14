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Seda Sayan: Affet seni koruyamadık

14 Ekim 2020 Çarşamba - 16:47 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:47

Seda Sayan, şiddet gören kadına yardım etmek isterken katil olan ve 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker hakkında Instagram'dan paylaşım yaptı.Sayan, "Affet seni koruyamadık" dedi. Seda Sayan'ın paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni yağdı.


Konya'da, sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan 20 yaşındaki Kadir Şeker, suçu haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle 'kasten adam öldürme' suçundan 15 yıl hapse çarptırıldı. Duruşmadaki iyi halini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 12,5 yıla indirdi.
 
"ÇOK YAZIK OLDU ÇOK"
 
Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Kadir Şeker hakkında bir paylaşım da ünlü şarkıcı Seda Sayan'dan geldi. Instagram hesabından Şeker'in fotoğrafını paylaşan Sayan, "12,5 yıl hapis Kadir Şeker... Bizi affet senin için hiç bir şey yapamadık. Artık sokakta şiddete maruz kalan kadınların yardımına kim koşar üzgünüz çok yazık oldu çok" dedi.Seda Sayan'ın paylaşımına yorum yapan şarkıcı Deniz Seki ise "Gerçekten içler acısı bir karar. Çok üzüldüm" ifadelerini kullandı.
 
 

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