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Seda Sayan:Acun Ilıcalı da ilk kez duyacak
Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'in sunduğu 40 programının konuğu olan Seda Sayan çok konuşulacak açıklamalar yaptı...
Belki bunu Acun da şimdi ilk defa duyacak; Acun’un aldığı kanalı önce ben alacaktım! Acun çok zeki bir adam, Acun’un bir kanalı alması çok daha akıllıca ve yönetmesi daha kolay neden; çünkü Acun’un elinde formatlar var. Kendini update eden, yetiştiren, dünyayı takip eden inanılmaz zeki bir adam Acun. Acun Ilıcalı, benim gördüğüm televizyoncuların içindeki en zeki adamlardan biri. Ben alsaydım zarar ederdim, onun için vazgeçtim. Acun hak etti de, ben onu hep alkışladım, alkışlıyorum. Ben iyi ki almamışım zarar ederdim! Batacaktım, 3 tane evim var onlar da gidecekti!