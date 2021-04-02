Seda'nın hayat hikayesi yürek burktu!

Seda, diğer yarışmacılara başından geçen yıpratıcı olayları anlatmaya başladı. Doğmadan önce babası, annesinden ayrılıyor; annesi ise, doğduktan sonra Seda'yı ananesine bırakıyor. Seda babasını hayatında bir kere gördüğünü, annesi ile de hiç görüşmediğini söylüyor. Ona bu zamana kadar ananesi bakan Seda, ondan gelen telefonla gözyaşlarına hakim olamıyor. Başta Seda Sayan olmak üzere bu acıklı hikayeyi dinleyenler onun acısına ortak oluyor.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!