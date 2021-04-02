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Seda'nın hayat hikayesi yürek burktu!

02 Nisan 2021 Cuma - 16:08 | Son Güncelleme : 02 04 2021 - 16:08

Gelinim Mutfakta 675. Bölümde Seda'nın hayat hikayesini dinleyenler büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadı!


 
Seda, diğer yarışmacılara başından geçen yıpratıcı olayları anlatmaya başladı. Doğmadan önce babası, annesinden ayrılıyor; annesi ise, doğduktan sonra Seda'yı ananesine bırakıyor. Seda babasını hayatında bir kere gördüğünü, annesi ile de hiç görüşmediğini söylüyor. Ona bu zamana kadar ananesi bakan Seda, ondan gelen telefonla gözyaşlarına hakim olamıyor. Başta Seda Sayan olmak üzere bu acıklı hikayeyi dinleyenler onun acısına ortak oluyor.
 
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Seda Gelinim Mutfakta Gelinim Mutfakta 675. Bölüm
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