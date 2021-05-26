Seda Çakmaksoy kimdir? Seda Çakmaksoy’ın oynadığı tiyatrolar ve oyunculuk kariyeri!

Seda Çakmaksoy kimdir? sorusuna son olarak 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde Nuh karakterini canlandıran oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında ortaya attığı iddia sonrası yoğun bir şekilde yanıt aranıyor. Koyunoğlu'nun Kadıköy’de bir eğlence mekânında tiyatro oyuncusu Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Oyuncu Fatih Koyunoğlu hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunan Seda Çakmasoy hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Seda Çakmaksoy kimdir? Seda Çakmaksoy hangi tiyatro oyunlarında rol aldı?

SEDA ÇAKMAKSOY KİMDİR?

İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü'nden 2014 yılında mezun olan Seda Çakmaksoy, tiyatro yaşamına 2005-2007 yılları arasında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimlerle başlamıştır. Okulun son senesinde "Türkiye'deki Kadın Sorunsalının Zeynep Kaçar Oyunları Üzerinden İncelenmesi" konulu tezinin pratik savunması için Zeynep Kaçar oyunlarından kolaj yaparak oluşturduğu oyunuyla okuldan mezun olmuştur. 2014 senesi itibariyle bu kolaj, ZEN ismini alarak Tiyatro İS bünyesinde sahnelenmektedir. Aynı zamanda 2014/15 sezonundan bu yana Bahar Kuaför oyununda rol almaktadır.

SEDA ÇAKMAKSOY'UN ROL ALDIĞI OYUNLAR

Hades’in Arka Bahçesi/2016

Bahar Kuaför/2016

Görümce/2015

Zen/2014

Sıfır Beden/2014