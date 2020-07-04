Seda Başbuğ kimdir? Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ ne iş yapar?

Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, ilk bebeğini dünyaya getirdi. 4 kızı olan 51 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dede olunca, ilk eşi Banu Ilıcalı’nın annesi merak edilmeye başlandı. Peki, Seda Başbuğ kimdir?

Acun Ilıcalı'nın Seda Başbuğ'dan olan 30 yaşındaki kızı Banu Ilıcalı, bugün ilk bebeğini kucağına aldı. Bir kız bebek dünyaya getiren Ilıcalı çocuğuna Begüm adını verdi. Acun Ilıcalı'nın abisi Ömer Ilıcalı'nın kızı Ece Ilıcalı, sosyal medya hesabından haberi duyurduktan sonra, Acun Ilıcalı’nın ilk eşi merak araştırılmaya başlandı.

SEDA BAŞBUĞ KİMDİR?

Seda Başbuğ ve Acun Ilıcalı'nın ilk eşi. 1988 yılında evlendiler. 1993 yılında ise boşandılar. Seda Başbuğ, 22 Haziran 2019 tarihinde Orhun Yazıcı ile evlendi. Banu Ilıcalı ve annesi Seda Bağbuğ Acun Ilıcalı'nın kanalı Tv8'de çalışıyor.