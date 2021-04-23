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Seda Bakan'dan Hadise cevabı!

23 Nisan 2021 Cuma - 17:21 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 17:21

Hadise hakkında çıkan iddialar sonrası Instagram hesabından ünlü şarkıcıya destek veren oyuncu Seda Bakan, paylaşımı hakkında yöneltilen soruyu yanıtladı.


Seda Bakan, önceki gün eşi Ali Erel ile Bebek'te bulunan bir pastanesinden çıkarken görüntülendi. Pastaneden tatlı ve çikolata alan oyuncu, çıkışta gazetecilere de çikolata ikramında bulundu.Yeni bir projeye başladığını belirten 35 yaşındaki oyuncu, "Şimdi çekimden geliyorum. Ne olduğunu daha sonra açıklayayım. Sürpriz olsun" ifadelerini kullandı.
 
"GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPTIM" 
 
Yakın dostu olan şarkıcı Hadise hakkında çıkan haberlerden dolayı sosyal medya hesabından destek paylaşımı yapan Bakan, "Ben o konuyla ilgili gerekli açıklamayı yaptım" dedi.
 
 
Güzel oyuncuyu tanıyan çiçek satıcıları, Bakan'ın aracının etrafına toplandı. Aracın üzerine gül yaprakları atan çiçekçilere 100 TL veren oyuncu, daha sonra oradan ayrıldı.
 

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