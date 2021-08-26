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Seda Akman tatilde kafaları karıştırdı!
Seda Akman, önceki gün bir erkek arkadaşıyla Ortakent’te bulunan plajda görüntülendi. Mimar sevgilisi Ahmet Tollan ile yakında nikah masasına oturacağı iddia edilen oyuncu kafaları karıştırdı.
Sezon finali yapan TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Han'ın terapisti 'Dr. Yağmur' karakterine hayat veren Seda Akman, Bodrum'da tatil yapıyor. Akman, önceki gün Ortakent’te bulunan bir plajda objektiflere takıldı.
Sezon finali yapan TRT 1 dizisi 'Masumlar Apartmanı'nda 'Han'ın terapisti 'Dr. Yağmur' karakterine hayat veren Seda Akman, Bodrum'da tatil yapıyor. Akman, önceki gün Ortakent’te bulunan bir plajda objektiflere takıldı.