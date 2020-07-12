SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Öğrenci yardım parası başvuruları

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici süre ile verilen ekonomik destek veriyor. Peki, SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Kimler öğrenci yardım parası alabilir? İşte SED başvuruları ile ilgili merak edilenler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ailelere çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici süre ile ekonomik destek veriyor. SED olarak adlandırılan yardımlar pek çok çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasından önemli desteklerden biri. Peki, SED yardımı başvuruları nasıl yapılır? SED başvurusu nereden yapılır? Kimler öğrenci yardım parası alabilir? İşte SED başvuruları hakkında detaylar...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla başlatılan Okul Destek Projesi'nden de bugüne kadar 16 bin 57 çocuk faydalandı.

SED ile maddi açıdan desteklenen çocuklar, proje kapsamında da hem rehberlik desteği alarak geleceklerini planlıyor hem de sanatsal, kültürel, sosyal, sportif ve akademik etkinlikler, kurslar ve eğitim ler aracılığıyla sosyalleşerek yeteneklerini keşfediyor. Okul Destek Projesi sayesinde çocukların okula devam oranları artıyor, akademik başarılarının da yükseldiği gözlemleniyor. Çocuklar, uzmanlarca hanelerine yapılan ziyaretlerde de küçük hediyelerle sevindiriliyor.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIYOR?

Bakanlık, SED kapsamında 2020 yılı itibarıyla çocuk başına okul öncesi eğitim için aylık 693 lira, ilköğretim için 1040 lira, ortaöğretim için 1110 lira, yükseköğrenim için de 1248 lira destekte bulunuyor.

Ayrıca kurum bakımından ayrılan gençlere yönelik de SED hizmeti veriliyor. Bu hizmetten ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde kuruluş bakımına alınabilecek çocuklar ile sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar yararlanıyor.

SED başvuruları, Bakanlık il müdürlükleri veya sosyal hizmet merkezlerince alınıyor. Destek, yapılan sosyal inceleme sonucuna göre ailelere sağlanıyor.

SED NEDİR?

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin, kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla geçici bir süre verilen ekonomik destekler ile ve psiko- sosyal destek sistemidir.

SED YARDIMI NASIL YAPILIR?

Ekonomik destekler süreli ve geçici olmak üzere nakdi olarak yapılmaktadır. Geçici ekonomik destek yılda bir, en fazla 2 defa yapılır. Süreli ekonomik destek ise onayda belirtilen süre boyunca her ay yapılmaktadır.

KİMLER ÖĞRENCİ YARDIM PARASINDAN YARARLANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

SED BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılabilir.

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler istenilir. Meslek başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda da bulunabilir.

SED ÖDEME MİKTARI

Ödemeler Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik gereği belirlenen katsayılar çerçevesinde yapılır. Memur maaş katsayısının artışına bağlı olarak verilen ekonomik destek miktarında artış sağlanır.

Sosyal ekonomik destek hizmeti kapsamında çocukları korunma altına alınmaksızın yararlandırılanlara aynı haneden en fazla 2 çocuk için ekonomik destek yapılıyor. Hakkında korunma kararı alınmış, sosyal hizmet kuruluşlarının himayesine bırakılan, desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları tarafından yanlarına alınabilecek özellikleri taşıyan ve kurum bakımından ailesine döndürülen çocuklar için bir sınırlandırma bulunmuyor.