Seçkin Piriler'den olay paylaşım!

Ünlü model Seçkin Piriler, çoğu ünlü gibi bu yazı da Bodrum'da geçiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Kaan Tangöze'den olan çocukları Volkan ve Hakan'ı da yanına alan Piriler, Bodrum'un tadını çıkarmaya başladı.
FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Piriler, tatil yaptığı anlardan fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Piriler'in, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraftaki detay dikkat çekti.
ÜSTSÜZ GİBİ GÖRÜNDÜ
Üstsüz gibi görünen eski model, durumu açıklık getirdi. Sırtı dönük olduğu pozu yayınlayan Piriler, "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" yazarak, üstsüz olmadığını ancak arkadan öyle göründüğünü aktardı.