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Seçkin Piriler'den olay paylaşım!

16 Haziran 2021 Çarşamba - 17:43 | Son Güncelleme : 16 06 2021 - 17:43

Ünlü model Seçkin Piriler, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir poz paylaştı. Piriler, görenlerin üstsüz zannettiği poz için, sadece sırtının göründüğünü ve üstünde mayokini olduğunu söyledi.


Ünlü model Seçkin Piriler, çoğu ünlü gibi bu yazı da Bodrum'da geçiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte Kaan Tangöze'den olan çocukları Volkan ve Hakan'ı da yanına alan Piriler, Bodrum'un tadını çıkarmaya başladı.
 
FOTOĞRAFTAKİ DETAY DİKKAT ÇEKTİ
 
Piriler, tatil yaptığı anlardan fotoğraflar paylaşmayı da ihmal etmiyor. Piriler'in, Instagram'dan paylaştığı son fotoğraftaki detay dikkat çekti.
 
ÜSTSÜZ GİBİ GÖRÜNDÜ
 
Üstsüz gibi görünen eski model, durumu açıklık getirdi. Sırtı dönük olduğu pozu yayınlayan Piriler, "Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur" yazarak, üstsüz olmadığını ancak arkadan öyle göründüğünü aktardı.
 
Seçkin Piriler: Yüksel bel şort giyersen mayokini görünmez olur

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