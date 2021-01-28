'Seçim çalışması var' bahanesiyle istismar!

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz vakasıyla ilgili tanık ifadelerine ulaştı. CHP üyesi olan 39 yaşındaki Nurcan Y.'nin CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından "seçim çalışması" adı altında kandırılıp, dağ evinde de tecavüze uğradığı ortaya çıktı.

CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini ve sonrasında darp ettiğini iddia eden parti üyesi Nurcan Y.'nin yaşadığı skandalla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Tüyler ürperten iddialar, tanık ifadeleriyle doğrulandı. Anne Fatma Y., Kenan Yıldız'ın kızıyla dağ evinde zorla birlikte olduğunu belirtirken, mağdurun eniştesi Erhan T, seçim çalışması bahanesiyle baldızının kandırıldığını ileri sürdü.

HERKESE REZİL OLDUK

Antalya'da CHP üyesi Nuran Y.'nin Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüze uğradığını iddia ettiği olaya, tanık beyanları damga vurdu. Genç kadının annesi Fatma Y., Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi Amirliği'ne verdiği ifadesinde, "Her defasında Kenan Yıldız kızımla bir ilişkisinin olmadığını söyleyip konuyu kapatmaya çalıştı. 'CHP'nin seçim çalışması var' diyerek Korkuteli'nde bir dağ evinde kızımla zorla birlikte olduğunu duydum. Ankara 'da olduklarını söyleyip dağ evinde kızıma fiziksel psikolojik baskı yapmış, borca sokmuş şimdi de her şeyi inkar ediyor. Herkese rezil olduk, herkes ikisinin olayını konuşuyor" dedi.

PARTİ YÖNETİMİ DE DURUMU BİLİYOR

Mağdurun eniştesi Erhan T. ise "Baldızım, CHP Aksu İlçe Başkanlığında çaycı olarak işe başladı. Kenan Yıldız, baldızımla CHP'nin seçim çalışması bahanesiyle sürekli gezmeye başladı. Sürekli bizim seçim çalışması sebebiyle kandırarak baldızımı evden alıp nereye gittiklerini bilmediğim yerlere götürüyordu. Kenan Yıldız'ın baldızımı zorla şiddet uygulayarak sahip olduğunu düşünüyorum. Son iki yıldır maddi manevi olarak baldızım yıprandı, sürekli telefondan tehdit ve hakaretlerde bulunuyor. Parti yönetimi bu durumu biliyor. Parti tarafından tarafımıza herhangi bir cevap verilmedi." ifadelerini kullandı.

"NURCAN BENİM BACIM" DEMİŞ

Tanık olarak dinlenen Nurcan Y.'nin ablası Şerife T., emniyet güçlerine verdiği ifadesinde şunları kaydetti: "Aksu halkından 'Kenan Yıldız ile Nurcan'ın ilişkisi var' şeklinde sözler duyunca Kenan Yıldız'ı uyardım. Kenan da bana "Nurcan benim bacım" dedi ve öyle şeyler olmayacağını söyledi. Ben de onun bu sözlerine inandım. Bize 'seçim çalışması yapıyoruz' dedi, ben il ve ilçe belediyelerini telefondan aradım ve bana herhangi bir seçim çalışması olmadığını belirttiler."

NE OLMUŞTU?

Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın kendisine tecavüz ettiğini, hamile kaldığını ve çocuğunu düşürdüğünü iddia etmesi; Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Mağdur kadın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı mağduriyeti bilmesine rağmen ses çıkarmadığını belirtirken, iddiaların odağında yer alan ve hakkında dava açılan Yıldız, sorularımıza yanıt vermemeyi tercih etmişti. (Sabah)