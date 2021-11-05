Seçim kanunu netleşiyor. Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesi başta olmak üzere, seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikler konusunda uzlaşma sağlandı. Peki, Seçim barajı yüzde 7 oldu mu? Seçim barajı kaç, seçim barajı yüzde 7 olursa ne olur?

AK Parti ve MHP kurmayları, seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesi, siyasi partilerin seçime girme şartları arasından "TBMM'de grubu bulunması" kriterinin çıkarılması, seçmen mağduriyetine yol açan bazı uygulamaların değiştirilmesi gibi başlıklarda tam uzlaşma sağladı. Seçim çevrelerinin genişletilmesini öngören daraltılmış bölge seçim sistemi ve ittifak içi baraj gibi konularda ise anlaşma sağlanamadı. Daraltılmış bölgeye MHP, ittifak içi baraja ise AK Parti sıcak bakmadı. AK Parti kaynakları bu iki konunun paketten dile getirildi. Peki, Seçim barajı yüzde 7 oldu mu? Seçim barajı kaç, seçim barajı yüzde 7 olursa ne olur?

Seçim barajı yüzde 7 oldu mu?

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre AK Parti kaynakları, MHP ile uzlaşmaya vardıkları seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişiklikleri Meclis'e getirme konusunda acele etmediklerini kaydetti. Parti kaynakları "Mayıs 2022'ye kadar vaktimiz var. Yapılacak değişikliklerin bir dahaki seçimde uygulanabilmesi için, seçim tarihinden en az bir yıl önceye kadar çıkarılması gerekiyor. Seçim Kanunu, bir önceki seçimin yapıldığı tarihten itibaren 5 yılın dolmasından önceki son pazar günü seçim yapılacağını belirlemiş. 24 Haziran 2018'de seçim yapıldığına göre, farklı bir karar alınmadığı sürece, yeni seçim tarihi 18 Haziran 2023'tür. Seçim mevzuatında bir değişiklik olacaksa ve bu önümüzdeki seçimlerde uygulanacaksa; bu tarihten önce yürürlüğe girmesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Seçim barajı kaç, seçim barajı yüzde 7 olursa ne olur?

Seçim barajı şu anda yüzde 10. Seçim barajının yüzde 5’e düşülmesi küçük partilerde "tek başına seçime girme veya üçüncü ittifak kurma ümidi" doğuracağı belirtilirken muhalefet bloğunda ise parçalanmalara neden olacağına dikkat çekiliyor.