Seçim barajı yüzde 5'e iniyor! AK Parti düğmeye bastı

AK Parti’de Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki hukukçuların uzun süredir yürüttüğü çalışmada seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7 ya da yüzde 5’e indirilmesi seçenekleri yer alıyor.

Ancak daha önce AK Parti içinde yüzde 7’de uzlaşıldığı ifade edilen seçim barajının, anayasada cumhurbaşkanı adayı göstermek için partilerin tek başına veya birlikte aldığı oy oranının yüzde 5 olması şartından hareketle, MHP’yi de ikna edecek bir oran üzerinde durularak bu kapsamda barajın yüzde 5’e indirilmesi görüşünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Barajın yüzde 5’e çekilmesiyle bazı küçük partilerin herhangi bir ittifak içine katılmadan kendi başlarına seçime girmeyi tercih edebileceği değerlendiriliyor. İttifak içi bir baraj düzenlemesi ise öngörülmüyor. AK Parti’nin çalışmasında “daraltılmış bölge” sisteminin de yer aldığı, ancak her bir seçim çevresinin çıkaracağı vekil sayısı ile seçim çevrelerinin oluşturulmasında ele alınacak kriterler konusunda MHP ile birlikte yapılacak çalışmanın önemli olacağı belirtiliyor. Çalışmada, yeniden düzenlenecek seçim çevrelerinin yedi milletvekili ile sınırlandırılması; bu durumda da Türkiye’nin 124 seçim bölgesine ayrılması görüşü öne çıkıyor.

Vekil transferine veto

Seçim düzenlemesinde milletvekili transferleri ile Meclis’te siyasi parti gruplarının kurulabilmesinin önüne geçilmesi için de bir adım yer alıyor. Bu kapsamda seçimlerde kazanılan milletvekili sayısına göre Meclis’te oluşan siyasi parti gruplarının dışında bir dahaki seçime kadar yeni parti gruplarının oluşturulması engellenecek. İki genel seçim arasında partisinden istifa eden ya da transfer edilen vekillerin biraraya gelmesiyle yeni parti grupları oluşturulamayacak.