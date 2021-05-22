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Seçim barajı ile ilgili flaş gelişme! Ve tamamlandı

AA |  22 Mayıs 2021 Cumartesi - 15:18 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 15:18

Seçim yasası ile ilgili kritik açıklama! AK Parti'de Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyonun Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışma tamamlandı.


AK Parti Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı  Hükümet Sistemi'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum  düzenlemelerini yapmak üzere bir komisyon kurulmasına karar verilmişti. Bu  kapsamda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığında 4 Haziran 2020'de  ilk toplantısını yapan; ilgili Genel Başkan Yardımcıları ve Grup  Başkanvekillerinin de yer aldığı komisyon seçim mevzuatında gerekli uyum  düzenlemelerini yapmak üzere detaylı bir çalışma yürüttü.
 
Komisyonda tarafından hazırlanan metin, Yazıcı tarafından  Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, hazırlanan çalışma gelecek hafta  gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti MYK toplantısında MYK üyelerine sunulacak.  Erdoğan'ın onayının ardından metin MHP ile de paylaşılacak. Komisyonca hazırlanan  çalışma daha sonra diğer siyasi partilere iletilecek.
 
Seçim sisteminde bazı değişiklikler içeren metinde "Türkiye seçim  çevresi", "seçim barajının düşürülmesi", "sadece barajı geçen partilerin hazine  yardımı alması" gibi düzenlemelerin yer aldığı öğrenildi.

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