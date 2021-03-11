Seçim barajı ile ilgili flaş açıklama!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Yazıcı, seçim barajına ilişkin "Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak" dedi. Yazısı partilere hazine yardımına ilişkin yaptığı açıklamada "Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı , canlı yayında CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın sorularını yanıtladı.

İşte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Siyasi partiler yasasında çalışma henüz sonuçlanmadı ama formül aranıyor. Seçimler 2023'ten önce yapılacak, yapılan değişiklikler 1 yıl içinde uygulanmaz şeklinde bir düzenleme var. Dolayısıyla seçimlerden 1 veya 1 buçuk yıl önce tamamlanması bekleniyor.

SEÇİM BARAJI NASIL AYARLANACAK?

Türkiye'de yüzde 10 barajı uygulanıyor. Dünyada en yüksek barajı uygulayan ülke Türkiye... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde çıta yüksek. Barajın çok anlamı kalmamış durumda ama herkesin parti kurması gibi bir gelenek de oluşabilir. Bunların denetlenmesi, takip edilmesi gibi konular Cumhuriyet Başsavcılığı bakıyor. Barajı makul bir yere getirme şeklinde çabamız var. 7 mi olur 5 mi olur, hangisi doğru şeklinde bir çalışmalar yapıyoruz. 5 ile 10 arasında bir şey olacak.

Bir rakam söylemem çok doğru olmaz, baraj bir noktaya inecek.

İTTİFAKLAR İÇİN BARAJ DÜŞÜNÜLÜYOR MU?

Bunu da tartıştık ama bu çok ihtimal dahilinde değil. Bir yerde bir mutabakat sağlayacağız.

HAZİNE YARDIMI KONUSU

Bu düzenlemelerle anlaşılır olmayı, sadeyi, karışık pozisyonlar oluşturmaktan yana değiliz. Seçim barajı ne düzeydeyse hazine yardımı alabilmenin şartı olacak. Barajı geçen hazine yardımı alabilecek.

Parti kapatmayı ortadan kaldırıp yada ıskalayıp sadece hazine yardımını kesmek şeklinde bir algı oluşmasın. Parti kapatma anayasal bir düzenlemedir. Bir uslandırma amaçlı olarak, kapatma son ve güçlü bir yaptırım. Kapatma seçeneği bir tarafta kalmak üzere, bazı durumlarda hazine yaptırımının kesilmesi şeklinde bir yaptırım uygulanabilir mi? Hazine yardımının kesilmesine kısmen veya tamamen hüküm verebilir de...

Kapatma istemi olmaksınız hazine yardımı kesilsin şeklinde bir iddianame düzenleyebilir mi cumhuriyet başsavcılığı şeklinde bazı kanaatler var.

YENİ PARTİLERİN SEÇİMLERE GİRME ŞARTLARI

Bizim mevzuatımızda siyasi partilerin grubu TBMM çalışmalarına ilişkin önemli bir müessesedir. Meclis çalışmaları için bir şarttır. Bu şartı seçime girme şartı olmaktan çıkartmak lazım. Esas olan siyasi partinin örgütlenmesidir. Bu örgütlenmeyi tamamlamışsa o siyasi parti seçime girebilecek.

Siyasi ahlakı korumak lazım, parlamentoyu korumak lazım. Grup, siyasi partilerin TBMM çalışmalarıyla ilgili bir komisyondur. Siyasi partiler örgütlenmişse ona seçimi girme şansı tanımak lazım.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ DÜZENLENECEK Mİ?

Kişisel kanaatim, birini zorla orada tutmak çok demokratik değil. Bunun yaptırımı millet yapsın.

SEÇİM SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Bir sistem değişikliğine ihtiyaç yok, sistem değişikliği söz konusu değil. Türkiye nispi temsil sistemini uyguluyor. Bunun icra edilmesinde, dünyada bu sistemi uygulayan ülkelerde farklı uygulamalar söz konusu. Türkiye seçim çevrelerini en fazla 3'e ayırıyor. Bir seçim çevresinde 30'dan fazla milletvekili var. Vekilleri seçmene yaklaştırmak lazım. Seçmeni de vekilleri tanır hale getirmek gerekir. Buna en yakın dar bölge olabilir ama sorun da üretmeye yakın gözüküyor. Daraltılmış sistemin daha uygun olduğunu düşünüyoruz. 5'li ve 7'li şeklinde düşünüyoruz. Vekili seçmene yaklaştırıyoruz, mesafeleri kısaltıyoruz.

Millet kime oy verdiğini bilecek ki onu sorgulasın. Daha sonraki seçimde hesap sorsun. Seçim sistemine dokunmadan, daraltılmış bölge yöntemini düşünüyoruz.

CHP'NİN ELEŞTİRİLERİ

Bu lafügüzaf, bu hesaplanmamış, hoşa gitsin diye söylenmiş bir söz. Sıfıra inse ne olacak? TBMM'de millet, seçmen en yüksek düzeyde temsil ediliyor. Sadece 1 milletvekili olarak TBMM'de olanlar var. Altı doldurulmamış bir söylem olarak düşünüyorum.

DOKUNULMAZLIK FEZLEKELERİ

Bu konuda bir çalışmamız yok, doğru olan da bu. Milletvekilleri özgür iradeleriyle buna karar verecektir. Şu partinin dosyalarını böyle yapalım gibi bir bakışımız yok. Arkadaşlarımız her dosyaları bağlantılarını da dikkat almak suretiyle kararlarını vereceklerdir diye düşünüyorum.