Seçim barajı ile çalışmalarda sona gelindi! AK Parti harekete geçti

2023 seçimlerine doğru siyasi partilerin baraj önerileri de gündemde. AK Parti'nin çalışması tamamlandı. MHP ile bir araya gelerek hem baraj hem de seçim kanunlarına ilişkin değerlendirme yapılması bekleniyor. CHP'den de "Bu sistemde baraj hiç olmamalı, parlamenter sistemde yüzde 5 olabilir" açıklaması geldi.

Seçim barajı tartışmaları siyasetin sıcak gündeminde. AK Parti 'nin hem baraj hem de seçim kanunlarına ilişkin çalışmaları tamamlandı. Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum da yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAHÇELİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

CNN Türk'ün haberine göre bazı noktalar netleşti bazıları için üzerinde biraz daha çalışılması kararı alındı. Erdoğan’a yapılan sunum sonrasında da Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü.

AK Parti’nin çalışmasında, seçim barajının yüzde 5 veya 7 ‘ye düşürülmesi ele alındı. Şu an ağırlıklı görüş barajin yüzde 7 'ye indirilmesi yönünde yine seçim sisteminin değiştirilmesi üzerinde de duruluyor. Dar veya daraltılmış bölge seçenekleri üzerinden çalışma yapıldı. AK Parti, çalışmayı ele almak için MHP’nin kapısını da çalacak.

MHP’DE DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Parti kurmayları barajın makul bir seviyeye indirilebileceğini, siyasi partilerin ortak karar vereceği bir formül olabilir değerlendirmesi yapıyor. Kurmaylar, net bir karar olmamakla birlikte, yüzde 5 veya 7 olabilieceği yorumu da yapıyor. AK Parti ile yapılacak görüşmelerde konunun netliğe kavuşması bekleniyor.

MİLLET İTTİFAKI CEPHESİ