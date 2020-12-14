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Seçil Heper'den üzen haber!

14 Aralık 2020 Pazartesi - 14:58 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 15:11

Seçil Heper yaptığı açıklama ile sevenlerini yasa boğdu. Ünlü sanatçı 4 ay önce yapılan tetkikler sonucunda akciğerinde tümör tespit edildiğini duyurdu.


Ülü ses sanatçısı Seçil Heper, bir basın açıklaması yaparak akciğerinde tümör çıktığını açıkladı. 
74 yaşındaki Seçil Heper, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
 
"Yaklaşık 4 ay önce yapılan tetkikler sonucunda akciğerimde tümör olduğu tespit edilmiş ve tedavi sürecim başlamıştır. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde görev yapan tüm doktorlarımız ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürlerimle minnettarlığımı bildirmeyi bir borç bilirim.
 
 
Ayrıca bu süreçte sevgili eşim Gürasa gerekli ve tüm fedakarlığıyla yanımda olan canım kızım Ayda Öztürk'e destekleri için teşekkür ediyorum.
 
Tedavi sonucunda sağlığıma kavuştuğumu ve yakın zamanda yeniden sevenlerim ile buluşmak için gün saydığımı kamuoyuna büyük bir saygı ve sevgi ile arz ederim."

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