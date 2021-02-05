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Seçil Gür: Serdar bana 'boncuğum' der, ben de 'çikolatam' derim
Kendisi gibi şarkıcı olan sevgilisi Seçil Gür'ün "Beni ne kadar seviyorsun?" sorusuna Serdar Ortaç'ın yanıtı olay olmuştu. Seçil Gür'den magazin gündemine bomba gibi düşen 'antrikot' benzetmesi hakkında açıklama geldi.
Karantina döneminde yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiren Serdar Ortaç'ın, aralık ayında Instagram hesabından yayınladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.