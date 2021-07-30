Seçil Gür'den Serdar Ortaç-Chloe Loughnan cevabı!

Serdar Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt vermişti: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."