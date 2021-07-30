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Seçil Gür'den Serdar Ortaç-Chloe Loughnan cevabı!
Serdar Ortaç'la birlikteliği iki ay önce sona eren Seçil Gür'e, ünlü popçu ile beş yıl evli kalıp tek celsede boşandığı İrlandalı model Chloe Loughnan arasındaki nafaka krizi soruldu.
Serdar Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt vermişti: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."
Serdar Ortaç, “Chloe Loughnan’la evliliğinizden çocuk sahibi olamadığınız için bir burukluk var mı içinizde?” sorusuna sert yanıt vermişti: "Hiç yok. Şeytan görsün yüzünü! Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim."