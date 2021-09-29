Seçil Gür'den şaşırtan Serdar Ortaç itirafı!

Yaşanan tatsız olayın ardından Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç, hakkında suç duyurusunda bulunduğunu resmi olarak açıklamış ve şu ifadeleri kullanmıştı, "Bir organizasyon sırasında, Camiamıza yönelik hakaret içeren ifade ve davranışları nedeniyle şarkıcı S.O. hakkında gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."

Yaşanan olayın ardından taraftarların da büyük tepkisi çeken Serdar Ortaç, sosyal medya sayfasından açıklamaya yaparak özür dilemişti. Sosyal medya sayfasından açıklama yapan Serdar Ortaç şu ifadeleri kullandı, “Çok büyük terbiyesizlik yaptım farkındayım.

Eğlence ortamlarında insan ne diyeceğini bilemiyor. Ben de yine gaza geldim, yapacak hiçbir şey yok. Artık laf ağızdan çıktı. Dua edeceğiz, affetsin beni başkan, taraftar, Sergen.. Çok üzgünüm. Son derece üzgünüm. Umarım affedersiniz"

ŞİMDİ İSE SERDAR ORTAÇ’IN SEVGİLİSİ SEÇİL GÜR’DEN BİR İTİRAF GELDİ

Serdar Ortaç’ın eski sevgilisi şarkıcı Seçil Gür, TV8 ekranlarında yayınlanan bir magazin programına katıldı. Seçil Gür, Serdar Ortaç ile sevgili olduğu dönemde Serdar Ortaç’ın kendisine nasıl hitap ettiğinden bahsetti.

“SERDAR ORTAÇ BANA ANNE DERDİ”

Serdar Ortaç'ın yemeğine, giydiğine kadar her şeyine kafa yorduğunu anlatan Seçil Gür, "İnanılmaz bir sevgi duydum. Annesi gibi üzerine titredim. Bana 'Anne' diye sesleniyordu, gülüyorduk. Serdar biraz bebektir. Belki bu benim hatamdı. Aç olduğunu biliyordum hemen karnını doyurmak için elimden geleni yapıyordum" ifadelerini kullandı.