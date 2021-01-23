Seçil Gür, 'Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur' dedi, Serdar Ortaç şok oldu!

Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…



Seçil Gür.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.