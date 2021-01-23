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Seçil Gür, 'Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur' dedi, Serdar Ortaç şok oldu!
Şarkıcı Serdar Ortaç ve sevgilisi Seçil Gür, Posta gazetesinden Oya Çınar'ın sorularını yanıtladı. Seçil Gür, "Cinselliğin olmadığı yerde aşk yoktur" dedi. Ortaç ise sevgilisinin sözlerine şaşırarak farklı bir yanıt verdi.
Bir ayrılık dönemi yaşadınız ama tekrar birliktesiniz. Başlarda çoğu insan reklam ilişkisi olarak bakmıştı ilişkinize…
Seçil Gür.: İlişkimiz bir yılını doldurdu. Hâlâ bunu konuşanlara hiçbir cevabım yok. Kendimi direkt kapatıyorum, duymazlıktan geliyorum.