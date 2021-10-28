Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Şebnem Şirin, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Furkan Zıbıncı tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Türkiye’nin gündemine oturan olay sonrası son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki, Şebnem Şirin kimdir, Şebnem Şirin olayı nedir? Katili Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? İşte Şebnem Şirin cinayeti detayları…

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda 23 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından öldürüldü. Peki, Şebnem Şirin kimdir, neden öldü? Şebnem Şirin olayı nedir, Furkan Zıbıncı tutuklandı mı? İşte Şebnem Şirin cinayeti detayları…

ŞEBNEM ŞİRİN NEDEN ÖLDÜ, FURKAN ZIBINCI İFADESİ VE OTOPSİ RAPORU

Cenazesi morga kaldırılan Şebnem Şirin’in yapılan otopsisinde boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı

İfadesinde Şebnem Şirin ile birlikte yemek yedikten sonra aparta gittiklerini söyleyen Furkan Zıbıncı’nın eve gittikten sonra her şeyin normal olduğunu ama ne olduysa sabah olduğunu ancak olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

ŞEBNEM ŞİRİN KİMDİR?

Denizli'de gerçekleşen Şebnem Şirin 25 yaşında gıda mühendisi öğrencisi. Şebnem Şirin'in dedesi olan Fevzi Tokat, Denizli'de kurduğu tesisler dolayısıyla bölgenin tanınan isimleri arasında yer alıyor.

ŞEBNEM ŞİRİN OLAYI (CİNAYETİ)

Olayın ardından aracına binerek kaçan cinayet şüphelisi Furkan Zıbıncı polis ekipleri tarafından kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusu tamamlanan cinayet zanlısı Furkan Zıbıncı bu sabah güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde soruları cevapsız bırakan Furkan Zıbıncı’nın ‘gasp ve cinsel istismar’ olmak üzere 6 suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı.

FURKAN ZIBINCI TUTUKLANDI MI?

AA'nın aktardığı habere göre, Kınıklı Mahallesi'ndeki bir apartın birinci katında yaşayan Şebnem Şirin'in (25) bıçaklanarak öldürülmesinin ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Furkan Z'nin (25) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen Furkan Z, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz? Pişman mısınız?" sorularına yanıt vermedi.

Zanlının yakınlarının sevk sırasında adliye bahçesinde bekledikleri görüldü.

Öte yandan zanlının "cinsel istismar, gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokma" gibi suçlardan 6 kaydının bulunduğu da öğrenildi.

İfadesinde, olay anını hatırlamadığını ileri süren cinayet zanlısı Furkan Z, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.