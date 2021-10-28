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Şebnem Şirin'i vahşice katleden Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı.
Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı.